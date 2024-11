Il pubblico ministero Domenico Frascino ha chiesto l’archiviazione per il caso dell'omicidio-suicidio che interessò un intero nucleo familiare, a Rende, il 12 febbraio del 2018. Le indagini hanno appurato che sarebbe stato il capofamiglia, Salvatore Giordano, 57 anni, ad uccidere la moglie Francesca Vilardi, 59 anni, e i figli Giovanni e Cristiana, di 25 e 28 anni, per poi togliersi la vita. I motivi potrebbero essere legati ad una forte depressione. Non sono emersi altri elementi validi per le indagini.

LEGGI ANCHE:

Strage familiare a Rende, esame autoptico sui quattro corpi (VIDEO)

Strage familiare a Rende, la figlia avrebbe tentato di difendersi dalla furia omicida del padre (VIDEO)

Strage familiare a Rende, vittime pugnalate prima di essere uccise a colpi di pistola (VIDEO)

Strage familiare a Rende, morti genitori e i due figli. Si ipotizza omicidio-suicidio