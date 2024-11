L'autore di un omicidio commesso la sera del 5 dicembre 2001 a Roma, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Crotone. Nell'occasione, un cittadino italiano era stato ucciso da colpi di pistola sparati da un'auto in movimento. Le indagini avevano portato al ritrovamento, subito dopo il delitto, dell'auto usata dai sicari ed era stato accertato che era in uso ad alcuni cittadini albanesi clandestini in Italia. I due autori dell'omicidio erano stati poi identificati ed uno sottoposto a fermo il 19 dicembre 2001 dagli investigatori del Commissariato di polizia Primavalle.





L'altro cittadino albanese, Ditran Ternova, alias Luciano, di 40 anni, si era invece reso irreperibile. Nei suoi confronti, il 25 marzo 2011, la Procura di Roma aveva emesso un ordine di carcerazione in quanto condannato in via definitiva a 16 di reclusione. Gli agenti della mobile crotonese hanno poi accertato che Ternova si era trasferito a Cotronei dove lavorava con generalità diverse da quelle per cui era ricercato e lo hanno arrestato.