«Dopo 40 anni continuiamo a ricordare Andrea Campagna - ha detto Giuseppe Brugnano - per onorare la sua memoria, perché la sua morte ha un significato profondo per la nostra nazione. Andrea Campagna rappresenta un'icona dei servitori dello Stato in divisa, un'idea nobile e forte che non sarà dimenticata nel tempo. Contestualmente - aggiunge Brugnano - non possiamo permettere che si definisca Battisti un ex terrorista perché Andrea Campagna non è un ex vittima ma una vittima uccisa da una mano assassina. Quella mano assassina - conclude il Segretario Nazionale del Sindacato di Polizia FSP - deve essere considerata tale anche a distanza di 40 anni, lo dobbiamo ad Andrea, alla sua famiglia, alle vittime del terrorismo ed alle loro famiglie.