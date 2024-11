Le sirene suonano ancora una volta nella gran parte dell'Ucraina: in almeno 19 delle 24 province del Paese la nottata è stata ancora di paura sotto il fuoco dell'artiglieria russa.

Volodymyr Zelensky esorta la popolazione a resistere: «Vinceremo», dice in uno dei suoi video serali. Con toni duri il presidente ucraino mette poi in guardia la Nato: senza una no-fly zone «è solo questione di tempo» prima che un missile russo cada nel territorio dell'Alleanza. E parla del nuovo round di negoziati atteso a ore e che, per la sua delegazione, ha il «compito chiaro» di portare a casa anche un incontro fra Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin. Proprio Zelensky chiede da tempo un faccia a faccia con Putin, ma la sua richiesta finora non è stata accolta dal Cremlino.

Mentre a Mariupol si rischia il peggio con la popolazione ormai allo stremo senza cibo e medicine e a Odessa ci si prepara per un'invasione russa dal mare, la diplomazia lavora a tutto campo nel tentativo di mettere fine alla guerra. Oltre ai colloqui fra Ucraina e Russia, nelle prossime ore è atteso a Roma il vertice Usa-Cina fra il consigliere alla Sicurezza nazionale americano Jack Sullivan e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang Jiechi.

14 marzo

23.01 - Ucraina, irruzione in diretta durante il tg della tv russa: «Fermate la guerra» - VIDEO

Marina Ovsyannikova è una dipendente di Channel One: ha "invaso" con un cartello il principale telegiornale russo, piombando alle spalle della conduttrice

21.00 - Guerra Ucraina-Russia, Usa: Cina disponibile ad aiutare Mosca

Guerra in Ucraina, secondo gli Usa la Cina avrebbe dato la propria disponibilità ad assistere la Russia militarmente. Lo rivela il Financial Times, citando fonti informate dei messaggi americani agli alleati.

19.45 - Giornalista ferito in Ucraina

Un altro giornalista straniero, Benjamin Hall, di 39 anni, inviato di Fox News, è rimasto "gravemente ferito" mentre seguiva la guerra in Ucraina. Lo riporta l'agenzia Unian sottolineando che si tratta di un corrispondente britannico che ha riportato fratture da schegge ad entrambe le gambe. Secondo le informazioni, rese note dal procuratore generale Irina Venediktov su Facebook, il giornalista è attualmente in terapia intensiva sotto osservazione medica.

19.04 - Nuovo colloquio Israele-Russia

Nuovo colloquio telefonico tra il premier israeliano Natftali Bennett ed il presidente russo Vladimir Putin per discutere della situazione in Ucraina. Lo riferiscono fonti giornalistiche israeliane.

18.47 - I colloqui riprenderanno domani dopo una "pausa tecnica"

Il presidente ucraino Zelensky ha detto che con la Russia sono «colloqui difficili». «Questa sera riferiremo il risultato», ha detto Zelensky in un messaggio video. Zelensky parlerà mercoledì al Congresso degli Stati Uniti.

18.41 - Convogli militari russi avvistati in Bielorussia

In Bielorussia è stato avvistato un grande convoglio di equipaggiamenti militari in transito verso il confine con l'Ucraina. Lo riporta l'agenzia ucraina Unian, citando un video di un testimone sul posto. «La colonna nemica dalla Bielorussia si sta avvicinando al confine ucraino», sottolineano i media ucraini precisando che «il filmato mostra camion militari e altri veicoli blindati. Davanti alla colonna c'è un veicolo contrassegnato dalla lettera V, che potrebbe indicare - prosegue - una sua affiliazione con le Forze Armate» russe.

18.38 - Trasferiti in Italia 9 pazienti pediatrici oncologici



Per garantire il trasferimento dei cittadini ucraini che necessitano di soccorso sanitario urgente - presenti nei territori di Polonia, Romania, Slovacchia e Moldavia - il Dipartimento della Protezione civile ha attivato la Cross - Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario. La Centrale, che coordina le operazioni di evacuazione medica, tra ieri e oggi ha trasferito 9 pazienti pediatrici oncologici, che saranno assistiti dai servizi sanitari delle regioni Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia. A questi si aggiungono i 7 pazienti degli scorsi giorni, per un totale di 16 persone trasferite tramite MedEvac - Medical Evacuation dall'inizio dell'emergenza. La Cross, nell'ambito del Meccanismo europeo di Protezione civile e in risposta alla specifica richiesta della Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea, continuerà, in raccordo con i referenti sanitari regionali, la ricognizione dei posti letto disponibili nelle Regioni e Province autonome e l'organizzazione del trasferimento dei pazienti.

18.36 18.36

In una foto che sta facendo il giro sui canali Telegram ucraini le navi russe che entrano nel porto di Berdyansk, da qui potrebbe essere lanciato l'assalto a Mariupol.

18.32 - Altri mille profughi in Italia nelle ultime 24 ore

Proseguono gli arrivi in Italia dei profughi ucraini. Alle 8 di questa mattina - informa il Viminale sul suo sito - erano 38.539 le persone entrate nel territorio nazionale: 19.566 donne, 3.373 uomini e 15.600 minori. Le principali città di destinazione dichiarate continuano ad essere Milano, Roma, Napoli e Bologna. I dati fanno registrare un aumento di poco più di mille unità rispetto alle 24 ore precedenti

18.30 -Bombardamento russo contro una torre della Tv: almeno 9 vittime

Sarebbero almeno nove i morti di un bombardamento dell’esercito russo che ha colpito una torre della televisione nella regione di Rivne, a Ovest di Kiev. A riportare la notizia è l’agenzia Reuters, secondo cui ci sarebbero ancora altre persone sotto le macerie.

18.23 -Guerra, il bilancio degli edifici distrutti a Kharkiv

Circa 600 case, 50 scuole e strutture mediche sono state distrutte a Kharkiv. Un palazzo storico, con architettura monumentale su Svobody Street è stato distrutto da uno dei bombardamenti. Almeno due persone hanno perso la vita. Lo riferisce il consiglio comunale di Kharkiv.

18.13 - Guerra, il bilancio delle vittime ucraine

Sono almento 636 i civili ucraini uccisi dall'inizio dell'invasione russa, secondo un bilancio fornito dall'Ufficio per gli affari umanitari dell'Onu (Ohchr) alla Cnn.Tra le vittime figurano 46 minorenni, bambini o adolescenti. Altri 1.125 risultano feriti. Il bilancio, aggiornato alla mezzanotte scorsa, riguarda solo le vittime accertate, ma è probabile che il bilancio reale sia notevolmente più pesante.

11.56 - Il ministro degli Esteri russo Lavrov: «Dall'Ucraina non deve più arrivare alcuna minaccia per la Russia» «Dal territorio ucraino non deve più arrivare alcuna minaccia per la Russia». Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, ribadendo che «le tradizioni, la cultura e la lingua russe non devono essere in alcun modo sottoposte a discriminazioni sul territorio ucraino». Lavrov, in una conferenza stampa a Mosca con il collega del Qatar Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani, è tornato a denunciare i "neonazisti" in Ucraina.

11.48 - «10 italiani rimasti a Odessa» Sono «una decina gli italiani rimasti a Odessa», nel sud dell'Ucraina. Ma «la via di fuga è ancora aperta» e uscire dalla città è sempre possibile. «L'ultimo degli italiani che ha lasciato Odessa e che conosco se ne è andato ieri, insieme a moglie, suocera e due gatt»'. Lo dice all'Adnkronos il milanese Ugo Poletti, direttore di 'Odessa Journal', sottolineando che le autorità italiane «si prendono cura di noi». 11.45 - «Iniziato il quarto round dei negoziati» È iniziato il quarto round dei negoziati tra ucraini e russi. Lo ha scritto su Twitter il principale negoziatore di Kiev e consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky Mikhailo Podolyak.

10.34 - «Negoziati. Quarto round. Su pace, cessate il fuoco» «Negoziati. Quarto round. Su pace, cessate il fuoco, ritiro immediato delle truppe e garanzie di sicurezza». Lo scrive su Twitter il consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak, nel giorno per cui sono stati annunciati nuovi colloqui, in collegamento video, tra Russia e Ucraina. «Colloqui difficili. Sebbene la Russia si renda conto dell'assurdità delle sue azioni aggressive - ha aggiunto - si illude ancora che 19 giorni di violenza contro città pacifiche dell'Ucraina siano la strategia giusta».

10.27 - «2.500 persone hanno perso la vita a Mariupol» È salito a 2.500 il numero delle persone che hanno perso la vita a Mariupol, città portuale nel sud dell'Ucraina assediata e bombardata dalle truppe russe, dall'inizio della guerra lo scorso 24 febbraio. Lo ha detto Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che i dati sono stati forniti dall'amministrazione comunale di Mariupol. Arestovych ha poi accusato la Russia di impedire l'arrivo degli aiuti umanitari in città.

10.20 - Un morto nell'attacco che stamani ha colpito un edificio residenziale a Kiev I servizi di emergenza ucraini confermano che una persona è morta nel "bombardamento" che stamani ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Lo riporta The Kyiv Independent che in precedenza aveva riferito di due morti.

10.10 - Kiev: «Abbiamo bisogno che ci aiutiate a combattere» «A coloro che all'estero hanno paura di essere 'trascinati nella terza guerra mondiale'. L'Ucraina resiste con successo. Abbiamo bisogno che ci aiutiate a combattere. Forniteci tutte le armi necessarie. Adottate più sanzioni contro la Russia e isolatela completamente. Aiutate l'Ucraina a costringere Putin al fallimento e scongiurerete una guerra più vasta». Lo scrive stamani su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

10.00 - 10.00 -

La donna incinta che era stata fotografata mentre veniva evacuata da un ospedale pediatrico bombardato nella città ucraina di Mariupol è morta insieme al suo bambino. Lo riferiscono i media internazionali. La donna era stata trasportata d'urgenza in un altro ospedale dopo l'attacco russo la scorsa settimana ed era stata fotografata, distesa su una barella, mentre si teneva con le mani il grembo insanguinato. La foto fece il giro del mondo in pochi minuti, insieme a quella della blogger Marianna Podgurskaya , anche lei incinta. Nonostante il rapido intervento, i medici non sono riusciti a salvare né lei, né il bimbo. Ha partorito, invece, la sera del 10 marzo, dando alla luce una bambina, la blogger ucraina, Marianna Podgurskaya, fotografata con il pigiama a pois mentre scendeva le scale tra le macerie.

9.30 - Oms: «31 attacchi russi all'assistenza sanitaria in Ucraina»

Attacchi all'assistenza sanitaria in Ucraina. «Al 12 marzo sono stati registrati 31 attacchi, con 12 morti (2 operatori sanitari) e 34 feriti (8 operatori sanitari)». Lo segnala l'Oms in un report con i dati del suo Surveillance System for Attacks on Health Care riferito alla guerra in Ucraina. L'Oms «condanna fermamente gli atti di violenza contro l'assistenza sanitaria» e per l'Organizzazione mondiale della sanità «ogni singolo attacco priva le persone di servizi salvavita" e "gli attacchi all'assistenza sanitaria sono violazioni dei diritti umani».

9.25 - «La regione di Kharkiv ha avuto una notte difficile»

Sia Kharkiv che tutta la regione della città hanno subito continui attacchi nelle zone residenziali. «La regione di Kharkiv ha avuto una notte difficile. Gli occupanti russi hanno colpito senza sosta aree residenziali, ospedali, infrastrutture e industria, causando numerose distruzioni, incendi, morti e feriti». Lo comunica la polizia della regione su Facebook.

9.14 - «35mila i profughi arrivati dall'Ucraina in Italia»

«Sono circa 35mila i profughi arrivati dall'Ucraina in Italia, 17 mila donne e 14 mila minori, diamo assistenza sanitaria e mettiamo a loro disposizione i vaccini contro il Covid, contro il morbillo e la polio. C'è la massima assistenza». Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto a '24 Mattino' su Radio24.

8.45 - «Inizierà alle 10.30 ora di Kiev, le 9.30 in Italia, il nuovo round di negoziati» Inizierà alle 10.30 ora di Kiev, le 9.30 in Italia, il nuovo round di negoziati, questa volta in collegamento video, tra le delegazioni Ucraina e Russia. Lo scrive The Kyiv Independent, citando il consigliere del ministero degli Interni, Anton Gerashchenko, che a sua volta fa riferimento a David Arakhamia della delegazione ucraina.

08.05 - «Condominio a Kiev in fiamme dopo i bombardamenti: almeno 2 morti»

«Condominio a Kiev in fiamme dopo i bombardamenti. Secondo il servizio di emergenza statale, i vigili del fuoco stanno spegnendo il fuoco nel condominio di 9 piani in 20 Bohatyrska St. nel quartiere di Obolon. L'edificio è stato colpito intorno alle 5 del mattino». È quanto riporta un tweet di The Kyiv Independent. «Almeno due persone sarebbero morte»

07.45 «Russia chiede sostegno militare alla Cina»

Anche droni, nel quadro di un sostegno militare, e assistenza economica. È quello che Mosca avrebbe chiesto alla Cina dopo l'invasione russa dell'Ucraina secondo notizie riportate dalla Cnn che cita due funzionari Usa dopo che il Financial Times ha rivelato che Mosca avrebbe chiesto a Pechino di fornire equipaggiamento militare fin dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina.

07.20 - «Bombardamenti nella città di Snihurivka, persone sotto le macerie»

«I media mostrano le conseguenze del bombardamento mattutino della città di Snihurivka, nella regione di Mykolaiv. Le autorità locali riferiscono che ci sono persone sotto le macerie». È quanto riporta in un tweet l’agenzia di stampa Nexta.

03.00 - «Avvisi di raid aerei in almeno 19 delle 24 regioni ucraine»

00.30 - Di Maio: « In Ucraina 34 italiani bloccati»

In Ucraina 34 italiani bloccati. I connazionali presenti nel paese dilaniato dalla guerra con la Russia erano 2.000, oggi sono "400", ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, spiegando che «ne abbiamo già salvati 200» e dei 400 presenti nel Paese, «in 34 sono bloccati». «Ci stiamo lavorando ogni giorno», ha detto in collegamento con 'Non è l'Arena', ringraziando l'Unità di crisi della Farnesina per il lavoro svolto.