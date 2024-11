Occhi al cielo in Calabria nel tentativo di capire cosa fosse la strana luce che questa sera ha solcato la volta celeste. “Ufo” è la parola che rimbalza sui social, dove in tanti hanno pubblicato le foto dell’avvistamento, segnalato anche in altre regioni meridionali: Sicilia, Campania, Puglia e Basilicata.

Una luce con una sorta di nuvola che l’accompagnava. La stessa cosa era stata vista un anno e mezzo fa, ma quella volta nel nord Italia. In quel caso si trattava di un test missilistico francese.

E anche in questo caso, al di là delle suggestioni fantascientifiche, le spiegazioni razionali non mancano: da una sonda metereologica illuminata dal sole ormai dietro l’orizzonte per gli osservatori a terra, al nuovo rilascio in orbita dei mini satelliti Starlink, quelli di Elon Musk. Nel pomeriggio, infatti, negli Stati Uniti è stato lanciato un razzo che trasportava, appunto, i satelliti Starlink.