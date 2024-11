I funerali a Cantù, poi il viaggio fino al suo paese d'origine dove riposerà accanto alla tomba della madre. Indagini ancora in corso per risalire alle cause del drammatico incidente

Si sono tenuti oggi a Cantù, in provincia di Como, i funerali di Tiziana Tozzo, la 45enne calabrese morta dieci giorni fa nell'auto precipitata nel lago a Como. Una folla commossa e silenziosa ha affollato il Santuario della Madonna. Presenti il figlio di 14 anni, familiari, i colleghi di lavoro della Bolton alimentari di Cermenate, tanti amici e conoscenti.

Non c'era il papà di Tiziana, rimasto a Canolo (in provincia di Reggio Calabria), dove la salma è diretta per la tumulazione nel cimitero del paese, nel quale già riposa la mamma della giovane.

Tiziana era a bordo del suv di Morgan Algeri, 38 anni, di Brembate Sopra, che nella serata di sabato 6 gennaio è inspiegabilmente finita nel lago a Como, dal parcheggio in fondo a viale Geno. Entrambi non hanno avuto scampo. Sulle cause dell'incidente è stata aperta un'inchiesta: le due ipotesi su cui si sta lavorando sono quella di un guasto alla macchina o di un errore umano. Intanto la Procura ha dato il nulla osta alle esequie di Algeri, che si terranno sabato a Brembate Sopra, in provincia di Bergamo.