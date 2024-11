Dalla tragedia di Lamezia, alle inchieste che hanno travolto politica e regione fino alle storie che hanno commosso la Calabria intera. Il nostro speciale per ricordare l’anno che sta per chiudersi

Notizie in tempo reale, aggiornamenti, esclusive. Dalla cronaca alla politica, passando per il sociale, al lavoro e allo sport. Anche il 2018 è stato un anno ricco di avvenimenti che hanno segnato inevitabilmente il territorio calabrese. In alcuni casi drammatici, in altri gioiosi, spesso curiosi.



Tra queste la tragedia di Lamezia, la tragedia di mamma Stefania e suoi piccoli travolti dalla furia del torrente a San Pietro Lametino, la tendopoli di San Ferdinando ancora al centro di eventi tragici come la morte di Suruwa a seguito di un incendio divampato nel campo e al centro di passerelle e slogan e di pochi fatti concretti. Ma quello che sta per chiudersi è stato anche un anno segnato dai successi dello stato nella lotta alla ‘ndrangheta, le inchieste contro personaggi di rilievo e politici eccellenti, l'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano e la fine del modello Reggio con la sentenza di condanna per l'ex governatore Scopelliti, infine l’indagine Lande desolate che ha portato all’obbligo di dimora per il presidente della Regione Mario Oliverio. Tra le notizie più lette ci sono poi quelle che mostrano il cuore grande dei calabresi, dalla storia di Orlando Fratto, alla gara di solidarietà per il piccolo Pasquale Zaccaria fino alla storia del cane Dylan che ha commosso l'Italia intera.

Ecco il nostro viaggio, mese per mese, tra pià lette che abbiamo raccontato su LaC News24. Buona lettura e buon 2019.

GENNAIO

STIGE | Maxi operazione contro la 'ndrangheta, 169 arresti in tutta Italia

FEBBRAIO

Il pm Di Palma al boss Molè: «Lei non è nessuno, non conta più niente»

MARZO

I vitalizi aumentano in Calabria di 102mila euro: l’elenco dei consiglieri “d’oro”

APRILE

Tesi di laurea copiata, seduta sospesa all’Unical

MAGGIO

Una balena vissuta 7 milioni di anni fa scoperta nella roccia di Pizzo

GIUGNO

Omicidio a Villapiana, ecco il profilo del boss ucciso Leonardo Portoraro

LUGLIO

È morto Dylan, il labrador malato che ha commosso l’Italia

AGOSTO

Il ponte crollato a Genova e quello di Catanzaro hanno lo stesso progettista

SETTEMBRE

Banco faccia al muro per un bimbo disabile. Le maestre: «È un esperimento»

OTTOBRE

Una famiglia distrutta e il dramma di papà Angelo che piange Stefania e il «suo campione»

NOVEMBRE

Finisce l’era Scura, Saverio Cotticelli è il nuovo commissario della Sanità calabrese

DICEMBRE

«Sistema Riace inverminato da illegalità». E spunta il tornaconto elettorale di Lucano