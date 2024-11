Per la quarta edizione 50 Top pizza, la prestigiosa guida on-line delle migliori pizzerie italiane e del mondo, presenta una grande novità: la classifica dei migliori indirizzi da asporto. Primo posto per Pizzarium di Gabriele Bonci

C'è un calabrese che brilla nel mondo delle migliori pizzerie da taglio ed asporto 2020. Lo speciale ranking realizzato come novità dell'edizione annuale di 50 Top Pizza, la prestigiosa guida on-line dei migliori indirizzi italiani del cibo più diffuso al mondo, vede al secondo posto Antonio Oliva di Pizzamore di Acri, preceduto dal protagonista indiscusso della pizza in teglia Gabriele Bonci con la sua Pizzarium a Roma. Terzo Sancho insegna storica di Fiumicino gestita da Franco Di Lelio.

Punto di riferimento della Calabria

Antonio Oliva è un grande ricercatore delle migliori espressioni agroalimentari d’Italia e con il suo indirizzo di gusto è diventato un punto di riferimento del mondo della pizza della Calabria. Nella scheda preparata per lui dagli organizzatori di 50 Top Pizza lo descrivono come professionista che ha fatto della pizza una nuova frontiera di educazione alimentare. Il piccolo laboratorio di Acri, sulla Sila cosentina, rappresenta da tempo la tappa obbligata per gli appassionati del genere. La regione con le sue identità alimentari è ben rappresentata nei prodotti scelti quanto nelle ricette dei condimenti che seguono le stagioni.

La finale di 50 Top Pizza

Cresce intanto l'attesa per il 29 settembre giorno in cui in diretta streaming ci sarà la gran finale di 50 Top Pizza per scoprire le migliori pizzerie d’Italia e del mondo del 2020. «La tendenza è chiara – dichiarano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, curatori di 50 Top Pizza – questo settore del mondo pizza è destinato a crescere sempre di più con il cambiamento delle abitudini. Ciò che era un’antica tradizione è diventata moderna necessità: avere in ufficio o a casa, oppure per strada, un prodotto sano, digeribile e realizzato con le migliori materie prime».

Gli altri calabresi in classifica

Tra le 20 Migliori Pizze in Viaggio in Italia, oltre ad Oliva Pizzamore di Acri, la selezione ha considerato validi indirizzi da portare all'attenzione del pubblico di appassionati e consumatori anche Pizzeria Campana dal 1990 di Corigliano Calabro con l'intraprendente Daniel che porta avanti il piccolo locale fondato dai genitori con un progetto ambizioso che va oltre il territorio per andare a toccare le corde della memoria e Pizzeria Pizzica a Cosenza in posizione strategica, a due passi dal centro divenuto un punto di riferimento tanto nella pausa pranzo quanto a cena. Un grande risultato per la Calabria che vede tre suoi validi esponenti tra i top 20.