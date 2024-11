Ennesimo risultato per l’Istituto Superiore “Enrico Fermi” di Catanzaro che vede Davide Pio Scicchitano, alunno della classe V A liceo linguistico sezione EsaBac, come candidato alla finale in lingua francese del Campionato Nazionale delle Lingue. Il CNdL, curato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e giunto alla sua 12esima edizione, è una prestigiosa competizione formativa nell’ambito dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere rivolta agli studenti iscritti al V anno e ai docenti di lingua delle scuole secondarie di secondo grado dell’intero territorio nazionale.

Lo studente ha superato la semifinale, che si sarebbe dovuta tenere il 28 aprile ad Urbino, ma che, a causa dell’elevato numero di contagi da Covid-19 si è svolta in modalità on-line il 21 marzo, e che ha previsto lo svolgimento prima di un test al computer concernente detti della lingua popolare francese e poi di un colloquio orale. L’evento, che si è rivelata una vera e propria festa delle lingue, ha visto la partecipazione di 30 studenti dei vari istituti italiani selezionati tra 15000 candidati. I posti riservati ai finalisti erano 10.

Per il risultato ottenuto, mostrano grande soddisfazione sia il dirigente scolastico, Teresa Agosto, sia la docente di lingua francese dell’allievo, Luana Fabiano. A tal proposito, il dirigente scolastico ha dichiarato: «Noi aderiamo con grande convinzione al programma per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione. Queste sane competizioni portano alla realizzazione delle attitudini e passioni dei nostri ragazzi, che la scuola ha il dovere di riconoscere e potenziare. Abbiamo incoraggiato Davide, come sempre facciamo con tutti i nostri alunni, perché è un ragazzo maturo e poliedrico, che ha fatto una ottima crescita personale e didattica nella nostra scuola e rappresenta una delle nostre eccellenze».

La soddisfazione della docente

Anche la Docente di francese del corso EsaBac dell’Istituto, Prof.ssa Luana Fabiano, manifesta la sua soddisfazione: «Sono molto fiera del mio alunno, Davide Pio Scicchitano, un ragazzo fortemente impegnato, determinato e appassionato allo studio di questa lingua, custode di un prezioso patrimonio culturale, che con il suo traguardo ci ha restituito il valore dell’insegnamento, di quello scambio continuo tra alunni e docenti grazie al quale si crea un filo di passione che è insostituibile».

L'emozione di Davide Pio Scicchitano: «Siamo in finale, perché non crederci?»

Lo stesso Davide Pio Scicchitano non riesce a nascondere le sue emozioni: «La gioia è tanta. Volevo regalare una grande soddisfazione a tutte le persone che mi sono sempre state vicine ed hanno sempre creduto in me. La prima persona che mi viene in mente è sicuramente la mia docente, Prof.ssa Luana Fabiano, che vive il suo lavoro come una vera missione, trasmettendoci tanto lezione dopo lezione. A questo punto, vietato smettere di sognare: siamo in finale, perché non crederci?»