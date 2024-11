I militari della stazione di Guardavalle hanno rinvenuto un contenitore di raccolta dei rifiuti, di colore marrone, all’interno del quale era custodito un sacco nero in plastica, contenente la droga

Proseguono i servizi disposti dalla compagnia di Soverato finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, estesi anche alle aree rurali e impervie del comprensorio. Particolare attenzione e? stata dedicata alla zona costiera, anche in virtù dell’approssimarsi delle festività pasquali, impiegando numerose pattuglie delle stazioni dipendenti e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia. Proprio in tale contesto, a seguito di un articolato rastrellamento eseguito nella frazione marina di San Sostene, e? stato tratto in arresto il 33enne sorvegliato speciale Giuseppe Corapi.

In particolare, nel corso del controllo effettuato all’interno di un uliveto di sua proprietà, i militari della stazione di Guardavalle hanno rinvenuto un contenitore di raccolta dei rifiuti, di colore marrone, all’interno del quale era custodito un sacco nero in plastica, contenente un chilo e mezzo circa di marijuana, tutto abilmente occultato sotto un cespuglio. Inoltre, accanto alla sostanza è stato individuato un ulteriore contenitore in acciaio, contenente i documenti di circolazione e la chiave di un’autovettura intestata a un 42enne di Soverato, su cui sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti investigativi.

La sostanza stupefacente e? stata sottoposta a sequestro e verrà inviata presso il L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Vibo Valentia, per gli accertamenti qualitativi. Nella mattinata odierna, il G.I.P. di turno presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.

l.c.