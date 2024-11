Arrestati i responsabili che nelle ore successive all’azione delittuosa avevano cercato di far perdere le proprie tracce nelle periferie di Milano

Due arresti. È questo il bilancio dell’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Vibo Valentia, con il supporto di quelli di Vimercate (MI) e Cassano d’Adda (MI). L’attività investigativa, in particolare, ha consentito di individuare ed identificare Riccardo Melluso, 27 anni, e Graziano Spasaro, 41 anni, entrambi di Briatico, quali autori a vario titolo dei reati di tentato omicidio in concorso, estorsione e spaccio di stupefacenti.

Il tentato omicidio

Nello specifico, il 10 gennaio 2018, un giovane incensurato di Briatico, Luca Santaguida, veniva attinto da quattro colpi di arma da fuoco fra i quali uno lo colpiva alla testa. Dalla ricostruzione investigativa compiuta dagli inquirenti è emerso che ad esplodere i colpi materialmente fu proprio Spasaro. Quest’ultimo, agendo alla presenza e per conto di Melluso, feriva gravemente il giovane dopo che entrambi avevano tentato di estorcergli la somma di 300,00 euro derivante da acquisti pregressi di stupefacente non pagato. Entrambi gli arrestati si sono dimostrati al vertice di una organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti operante in tutto il territorio del Comune di Briatico.

Ad aggravare il quadro complessivo vi è da un lato il fatto che il gesto gravissimo e potenzialmente letale sia stato compiuto al fine di conseguire una somma irrisoria, dall’altro che entrambi i soggetti abbiano da subito fatto perdere le loro tracce nascondendosi alle Forze dell’Ordine finanche a trasferirsi nelle periferie di Milano. Nel complesso le attività svolte hanno consentito di sequestrare 4,5 chili di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di arrestare un altro giovane di Briatico, Giuseppe Melluso.

