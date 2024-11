Nel corso della mattinata i carabinieri di Polia, con i militari di Serra San Bruno e ai carabinieri cinofili del 14° Battaglione di Vibo Valentia, insieme al cane Enno, addestrato per i compiti di polizia, hanno effettuato un servizio al fine di contrastare il fenomeno del possesso illegale di armi, munizioni e materiale esplodente, ponendo in essere una serie di perquisizioni domiciliari nell’ambito del comune di Polia.

Durante una delle varie perquisizioni effettuate, i militari hanno rinvenuto circa 120 munizioni da fucile, di vario calibro e tipologia, illegalmente detenute, ben occultate all’interno di un’abitazione. Durante la perquisizione è stato proprio Enno a fiutare le tracce delle munizioni, guidando i militari fino al nascondiglio.

Per tale reato è stato quindi deferito a piede libero un soggetto già noto alle forze dell’ordine, 42enne originario di Lamezia Terme, ma residente proprio in Polia, presente all’atto della perquisizione stessa.

Tutte le munizioni sono state quindi sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.