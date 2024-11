Si tratta di Antonio Saffiotti, costretto su una sedia a rotelle da una distrofia muscolare invalidante, ma sempre con il sorriso

E’ affetto da distrofia muscolare da quando aveva soltanto due anni Antonio Saffioti, giovane lametino noto alla città per il suo continuo impegno su tematiche di ogni genere. La sua è una malattia progressiva che lo ha indebolito sempre di più, fino a portarlo durante gli anni delle scuole medie, a non potere fare a meno della carrozzina.

E da qui, dalla sua quattro ruote, Antonio partecipa alla vita della città, dando il suo contributo alla federazione italiana per il superamento dell’handicap, ma anche ad altri progetti. E non rinuncia nemmeno al mare Antonio che da tempo ricorda tramite i social la straordinaria opportunità data ai disabili dal progetto ‘Diversamente a mare’ e che ora ci ha tenuto anche a fare vedere con che semplice metodo riesca ad arrivare in spiaggia, sotto il suo ombrellone o sul bagnasciuga. Insomma, ovunque voglia.

Antonio e i suoi familiari usano semplicemente dei pannelli di plastica da unire alla passerella già presente sulla spiaggia. I pannelli sono leggerissimi e sottili. Possono essere quindi trasportati facilmente in macchina. Non devono essere molti perché di volta in volta possono essere spostati e aggiunti nel punto in cui la carrozzina deve passare. Un’idea talmente semplice da essere geniale e che si spera serva anche a riaccendere l’attenzione sulle barriere architettoniche che spesso diventano l’ago della bilancia della qualità della vita dei disabili.