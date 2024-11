Tanti scatti sui social per il passaggio del corpo celeste che ha raggiunto il punto più vicino alla Terra il 12 ottobre. Resterà visibile ancora per qualche giorno

«Questa sera poche parole, solo un grande wow!». Su Facebook Antonino Brosio (pubblichiamo una delle sue foto in apertura di servizio) sintetizza lo stupore dei tanti che hanno osservato e fotografato la cometa Tsuchinshan-Atlas di passaggio nei cieli della Calabria all’ora del tramonto. Scatti magici soprattutto nell’area del Tirreno, con lo sfondo del cielo rossastro e delle isole Eolie. Da Tiriolo a Nicotera, da Falerna a Palmi fino allo Stretto di Messina, le immagini hanno fatto il giro dei social accompagnate da commenti entusiastici.

La cometa, conosciuta anche come la cometa del secolo, «ha raggiunto – spiegano gli esperti che gestiscono la pagina Stazione meteorologica Sant’Elia di Catanzaro – ha raggiunto il suo punto più vicino alla Terra il 12 ottobre 2024. La cometa si trova tra le stelle Antares, nella costellazione dello Scorpione, e Arturo, la stella più luminosa di Boote».

Il suo passaggio è stato visibile anche a occhio nudo, e sarà possibile osservarla per qualche giorno anche se la sua luminosità diminuirà gradualmente. Non resta che sperare nel cielo limpido e, per chi vorrà fotografarla, in un buon teleobiettivo. Con questi ingredienti un grande wow è assicurato. Le foto, tratte da Facebook, sono di Alberto Romeo, Antonino Brosio, Visit Falerna e Antonio Montesanti.