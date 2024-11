In occasione del primo anniversario della morte di Cocò, il bambino di appena tre anni ucciso in un agguato, l'amministrazione comunale di Cassano allo Jonio (Cs) rende pubblico un manifesto murale nel quale chiede giustizia.

"A gennaio di un anno fa una mano crudele ha distrutto con il fuoco il sorriso e l'infanzia del piccolo Cocò, di appena tre anni, scavando nell'animo della città una profonda ferita, difficilmente rimarginabile e sconvolgendo le coscienze di quanti nel Paese sono sensibili ai valori della vita e della dignità umana. La città di Cassano non ha dimenticato e ancora aspetta giustizia e verità". E' quanto scrive l'amministrazione comunale di Cassano in un manifesto murale per ricordare il 19 gennaio dell'anno scorso quando, in contrada "Fiego", in una Fiat Punto completamente bruciata vennero rinvenuti i corpi del cinquantaduenne Giuseppe Iannicelli, già conosciuto dalle forze dell'ordine, della compagna marocchina di 27 anni e del bambino, Nicolas Junior Campolongo, di soli tre anni, nipote di Giuseppe Iannicelli, tutti e tre scomparsi da Cassano la sera del 16 gennaio. "La Città di Cassano - si legge nel manifesto fatto affiggere dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Papasso - col trascorrere di un anno, confortata dalla venuta di Papa Francesco del 21 giugno, ha saputo rielaborare il cupo dolore, trasformandolo in sentimento di forza e speranza. Cassano ha avuto la forza di rialzarsi e riprendere un cammino nuovo e ha la speranza di poter tutti insieme concorrere a costruire una realtà sociale più giusta, equa, solidale e libera. Una società dove non ci sarà mai posto per la violenza e la sopraffazione.