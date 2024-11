Si chiama Kismet ed è ormeggiato da stamane al Porto delle Grazie di Roccella Jonica. Si tratta di uno dei più lussuosi yacht al mondo, con un valore che si aggira sui 112 milioni di dollari. Il Kismet misura 95 metri di lunghezza, 14 di larghezza e 20 di altezza.

Il superyacht, battente bandiera delle Isole Cayman, è stato costruito nel 2014.

Affittabile stagionalmente al modico prezzo di un milione e duecento mila euro, a bordo conta un equipaggio composto da 28 persone che si prende cura dei 12 ospiti dislocati in 7 cabine extra lusso.

Sulla prua troviamo un giaguaro argentato di grandi dimensioni (un logo questo ripreso anche all’interno), oltre a due piattaforme per l’atterraggio degli elicotteri, di cui una trasformabile in un campo da basket e l’altra convertibile in un salotto all’aperto, mentre il ponte di prua superiore integra al suo interno una piscina piastrellata di grandi dimensioni ed una vasca idromassaggio.

Sfarzosissimo l’ambiente interno, che presenta dei cromatismi ispirati al caviale e allo champagne ed un salone principale di grandi dimensioni a cui si accede tramite una scalinata rifinita in stile art deco. Sul ponte principale troviamo un videowall composto da 42 monitor, mentre un sistema di intrattenimento ad alta tecnologia provvede a offrire il giusto svago agli ospiti.

Il super yacht ha scelto dunque il porto roccellese per condurre i suoi ospiti alla scoperta della Locride.