Su richiesta di Anci Calabria l’assessorato all’Ambiente ha prorogato al 15 gennaio 2018 il termine di scadenza del bando regionale rivolto ai territori con meno 5mila abitanti

Ci sarà un mese di tempo in più per partecipare al bando regionale che finanzia interventi per miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria, nei comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. A darne notizia è il presidente di Anci Calabria, Gianluca Callipo, che aveva presentato all’assessore regionale all’Ambiente, Antonella Rizzo, una richiesta di proroga dei termini, in scadenza il 14 dicembre prossimo. A motivare la sua istanza, soprattutto la carenza di personale nei Comuni e l’imminenza del periodo natalizio.



«L’esigenza di posticipare di 30 giorni la scadenza del bando in questione è avvertita da molti sindaci – aveva scritto Callipo nella sua richiesta -. Anche in considerazione del fatto che è molto improbabile una valutazione dei progetti nel periodo natalizio, sarebbe opportuno far slittare la data ultima di presentazione delle richieste di finanziamento. La concessione di una proroga, infatti, consentirebbe a tutti i piccoli Comuni, che sono anche quelli che maggiormente avvertono il peso della carenza di organici, di poter partecipare a questa importante ed attesa opportunità di migliorare la raccolta differenziata nei propri territori».



Istanza alla quale l’assessore ha tempestivamente risposto, accogliendo la proposta di proroga e dando così più tempo ai piccoli Comuni per aderire al bando, che adesso è in scadenza il 15 gennaio 2018, che ribadito in una comunicazione inviata in giornata dall’assessorato alla presidenza dell’Anci.

«Ringrazio la Regione e, in particolare, l’assessore Rizzo - ha commentato Callipo -, che ha dimostrato nuovamente un approccio fortemente sinergico con Anci Calabria. La proroga non risponde solo alle esigenze organizzative delle piccole amministrazioni, ma va incontro agli obiettivi condivisi di implementazione e miglioramento della raccolta differenziata su scala regionale».