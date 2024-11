Sterpaglie in fiamme a lato della corsia nord e carreggiata invasa dal fumo

Nuovamente chiusa l’autostrada del Mediterraneo tra Montalto e Torano in direzione nord, ancora per un incendio. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate a lato della carreggiata, invasa dal fumo, tanto da indurre alla interdizione del traffico.

Soltanto qualche ora prima l’Anas aveva dovuto chiudere il tratto compreso tra gli svincoli di Torano e Tarsia Sud, in entrambe le direzioni. Intorno alle 12,15, infatti, per cause in corso di accertamento, due mezzi avevano preso fuoco: un'autocisterna di trasporto carburante ed un veicolo, un Fiat Doblò. Quest’ultimo si trovava all’interno di una galleria.

Secondo quanto si è appreso i due eventi, verificatosi a poca distanza l’uno dall’altro, non sarebbero collegati. Impegnati per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito anche la polizia stradale ed al personale Anas.