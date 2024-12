Il Plenum del Csm ha scelto Francesco Rotondo, attuale sostituto procuratore antimafia della Dda di Salerno. Il togato ha ottenuto 14 voti. Nulla da fare per l’ex facente funzioni di Paola

Nella serata di oggi, il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha votato per la nomina del nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Con 14 voti a favore, è stato designato Francesco Rotondo. La proposta alternativa, che sosteneva Ernesto Sassano, ha ricevuto 13 voti, mentre un membro si è astenuto.

Francesco Rotondo è attualmente pubblico ministero presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. In passato ha lavorato presso la Procura di Vibo Valentia, in Calabria, dove aveva presentato domanda per il ruolo di procuratore aggiunto presso la Procura di Cosenza, incarico poi assegnato ad Antonio D'Alessio.

Ernesto Sassano, invece, ha ricoperto fino al 4 dicembre il ruolo di procuratore facente funzioni presso la Procura di Paola. In quella data, il plenum del CSM ha indicato Domenico Fiordalisi come successore di Pierpaolo Bruni. Sassano, inoltre, aveva presentato domanda per il ruolo di procuratore della Procura di Crotone, incarico successivamente assegnato al magistrato Domenico Guarascio.