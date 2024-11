E' questo l'impegno assunto dalla Regione Calabria per cercare di tirare fuori lo scalo reggino dalla sua crisi. Perplessa la Uiltrasporti che annuncia: 'Basta tentennamenti, servono fatti non parole'

L'aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria continua a navigare in acque poco tranquille. Ad addensare le nubi sul futuro dello scalo, la situazione complicata della Sogas, la società di gestione il cui stato di salute economica versa ancora in una condizione critica. Nel frattempo la politica prova a tenere viva la vicenda, almeno sul piano del confronto fra tutti i soggetti coinvolti. In quest'ottica l'assessore regionale ai Trasporti, Nino De Gaetano, ha preso parte a una riunione insieme, fra gli altri, al presidente della Sogas, Alberto Porcino, al presidente del consiglio provinciale, Antonio Eroi e ai rappresentanti sindacali dei trasporti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Al di là delle analisi sul presente dell'aeroporto, a tenere banco sono state soprattutto le prospettive sul futuro di uno scalo considerato di fondamentale importanza per Reggio Calabria, specie in vista della Città metropolitana. E d'altro canto il "Tito Minniti" continua, nonostante tutto, ad essere annoverato dal piano nazionale predisposto dal ministero dei Trasporti, fra i 26 aeroporti di interesse nazionale. Ma il tempo stringe e bisogna fare presto. Per questo - ammonisce Uiltrasporti - la politica più che continuare a prendere tempo, dovrebbe agire concretamente per rilanciare l'aeroporto e affrontare la situazione dei lavoratori ancora in attesa di stipendio. La risposta dell'assessorato regionale, per il momento, è stata l'istituzione di un tavolo permanente a cui siederanno tutti i protagonisti della vicenda.