Non è una fake news, come in tanti speravano. Purtroppo c’è davvero un adulto che si aggira sul territorio vibonese cercando di adescare minori invitandoli a salire sulla propria auto. Lo confermano autorevoli fonti nell’Arma dei carabinieri, che sta cercando di individuare la persona in questione.

Si tratta di un uomo biondo, con gli occhi chiari, che in almeno in due circostanze negli ultimi 10 giorni avrebbe avvicinato ragazzine molto giovani, offrendo loro un passaggio.

Gli episodi segnalati, su cui indagano i carabinieri, sono avvenuti a Rombiolo e Nicotera. Tutte le pattuglie che effettuano attività di controllo sul territorio vibonese sono allertate. Anche se dall'Arma sottolineano che non c'è un vero e proprio allarme, invitando alla cautela. Negli ultimi giorni, infatti, è scoppiata una vera e propria psicosi che dilaga sui social e nei gruppi whatsapp dei genitori.