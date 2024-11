Andrea Gallo, cantante di origine crotonese, ha scritto una canzone per l'amico del cuore Davide Ferrerio, il ventenne bolognese ridotto in fin di vita a causa di una brutale aggressione subita a Crotone l'11 agosto dello scorso anno per un tragico scambio di persona.

Aggressione per la quale è stato condannato a 20 anni e 4 mesi di reclusione Nicolò Passalacqua, mentre è ancora in corso il processo per le altre persone coinvolte nel pestaggio. Gallo è andato all’ospedale di Bologna, dove Davide si trova ricoverato da un anno, per fare ascoltare il brano che gli ha dedicato e che si intitola ‘Deiva’, il soprannome con cui tutti gli amici ed i familiari chiamano il ragazzo bolognese.

Andrea gli ha sussurrato i versi della canzone e Davide è sembrato ascoltarla con emozione. Vicino a lui il fratello Alessandro la mamma Giusy e il papà Massimiliano ma anche una persona molto legata a Davide ovvero, il cardinale di Bologna, Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, che ha espresso parole di elogio per il messaggio contenuto nella canzone: la speranza. Una canzone che contiene una grande domanda: come si sta dall'altra parte? Andrea Gallo e Davide Ferrerio sono amici d’infanzia, sono cresciuti insieme e insieme hanno trascorso tante estati a Crotone. La sera dell'11 agosto 2022 Andrea aspettava Davide per andare a mangiare una pizza, come era avvenuto la sera prima; quella sera, però, Davide non è mai arrivato all'appuntamento.