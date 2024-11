La delegazione sarà presente nella provincia di Reggio il 19 e 20 luglio. Nella giornata di domani incontrerà il Presidente Mario Oliverio, Nicola Irto e l’Assessore Roccisano. Mercoledì prevista una tappa anche presso l'Agenzia regionale ‘Mo.Ci’, accreditata per il Servizio Civile per ‘Garanzia Giovani’

Una delegazione del parlamento europeo sarà in Calabria da domani, per due giorni, nella provincia di Reggio. Nel pomeriggio di domani, alle ore 18.30, nella sede del Consiglio regionale, incontrerà il Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio e quello del Consiglio Nicola Irto e l'Assessore al Lavoro Federica Roccisano.



Nel corso dell'incontro - informa una nota dell'Ufficio stampa della Giunta - verranno presentate anche dai Dirigenti regionali le strategie del Fse e delle politiche attive di lavoro in Calabria ed il programma "Garanzia giovani" nella nostra regione.



Saranno anche illustrati gli strumenti di ingegneria finanziaria del Fse e del Fondo Fuoc ed i casi di eccellenza di Progetti di auto imprenditorialità finanziati dal Fuoc con il Fse. La giornata si concluderà con la visita al Museo della Magna Grecia.



Mercoledì venti, la delegazione farà una visita all'Agenzia regionale "Mo.Ci", accreditata per il Servizio Civile per "Garanzia Giovani". Seguirà la visita ad un'agenzia formativa autorizzata dal Ministero del Lavoro e dalla regione per i servizi per il lavoro nell'ambito di "Garanzia Giovani". Si tratta dell'Agenzia "Do.mi", a Villa San Giovanni, soggetto promotore di tirocini Misura 5G.G., con la presenza anche di un tirocinante assunto. Alle ore 12, nella sede della stessa Agenzia "Do.mi", la delegazione del Parlamento europeo e le autorità regionali incontreranno i giornalisti.