Paola Galeone, in arrivo da Benevento, sostituisce Gianfranco Tomao, destinato alla sede di Livorno

Per la prima volta la prefettura di Cosenza sarà guidata da una donna. Si tratta di Paola Galeone, 57 anni, in arrivo dalla sede di Benevento. Per lei è un ritorno nel capoluogo bruzio dove nel 2008 aveva ricoperto il ruolo di vicario, assumendo anche le funzioni di commissario prefettizio a Corigliano Calabro e Cerzeto. Originaria di Taranto, iscritta all’albo dei giornalisti della Puglia, Paola Galeone sostituisce Gianfranco Tomao, destinato alla sede di Livorno.