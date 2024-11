La cosa ha molto divertito il medico curante che davanti al comprensibile disappunto della sua paziente non smetteva di ridere

Non è la prima volta che un paziente si veda consegnare il referto medico di un altro. Non dovrebbe succedere, però talvolta capita, con conseguenze che possono anche essere disastrose. Ma la sorpresa di una signora di Vibo Valentia è stata davvero grande quando, dopo aver fatto un’ecografia alla tiroide, ha scoperto che il referto consegnatole riportava l’esito di un esame ai... testicoli.



Ovviamente non suoi. Ma di un altro paziente, rigorosamente di sesso maschile. A prenderla con filosofia, forse pure troppa, è stato il medico curante della signora, che non smetteva più di ridere. Meno ilare la sua assistita, decisamente arrabbiata per la svista. Ne dà notizia l’edizione vibonese della Gazzetta del Sud.