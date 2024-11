L'associazione Universo Minori ha deciso di pagare l'affitto per una famiglia africana in difficoltà. Una storia di speranza e accoglienza che unisce il cuore dell'Africa e Catanzaro

Ghani e Adisa sono partiti dall'Africa in cerca di speranza arrivando in Italia, sulle coste siciliane, a luglio del 2016 dopo un viaggio terribile, mettendo anche a rischio la propria vita, passando per il Benin, il Burkina Faso, la Libia. La coppia, proveniente dalla repubblica togolese, è stata poi accompagnata in Calabria, per essere successivamente accolta dalla Fondazione Città Solidale di Catanzaro. Ed è proprio a Catanzaro che a dicembre 2017 nasce il piccolo Asbate, un bimbo dolce e sorridente dagli occhi grandi e ridenti. La storia di questa famiglia è una delle tante storie di speranza che, pur dovendosi scontrare con la diffidenza di chi si dimostra poco tollerante e chiuso nei confronti dei migranti, spesso ha la fortuna di essere accolto da persone generose e altruiste.

Un esempio di accoglienza e altruismo

La strada di Ghani e Adisa infatti ha incontrato quella dell'associazione catanzarese Universo Minori, presieduta da Rita Tuteli, che ha deciso di prendersi cura di loro e di pagare per loro l'affitto di una casa, nel cuore di Catanzaro. «Noi ce ne stiamo occupando con tutto il cuore - ci racconta Rita, accompagnata da Domenico Sorrentino - abbiamo deciso di pagare la caparra di questa abitazione e per due anni pagheremo il canone di locazione. Ogni giovedì veniamo a trovare Ghani, Adisa e il piccolo Asbate, portiamo loro la spesa e quindi i beni di prima necessità. Pensiamo che sia giusto accogliere persone che provengono da paesi lontani. Non sono persone pericolose ma, al contrario, sono persone in pericolo, che scappano da guerre civili, che hanno necessità di amore, accoglienza e di essere soprattutto ascoltate». Oggi la vita di questa famiglia è cambiata, ma il sogno di Ghani e Adisa è quello di poter portare in Italia gli altri 4 fratellini di Asbate, che vivono in Togo con i nonni paterni, e poter raggiungere quindi la stabilità economica. "Spero di riuscire a trovare un lavoro - dice Ghani -solo così potrò portare in Italia gli altri figli che hanno 11, 12, 9 e 4 anni".

Rossella Galati