Il governatore Mario Oliverio ribadisce l’attenzione della Regione, mentre la Calabria si prepara ad affrontare una nuova emergenza legata alle avverse condizioni meteoreologiche

Maltempo che va, maltempo che viene. Di per sé già provata dall’ultima ondata - che dal Tirreno allo Ionio, dal Pollino allo Stretto, ha lasciato profonde ferite – la Calabria non può più aspettare. La Regione però c’è ed ha messo a punto una task force per assicurare gli interventi urgenti e sostenere i comuni più a rischio. A ribardirlo il governatore Mario Oliverio a margine di un incontro organizzato dal Partito democratico con i sindaci del centrosinistra. Il governatore, dal canto suo, ha evidenziato la necessità di proteggere e migliorare la sicurezza dei corsi fluviali e di elaborare quello che ha definito come “un grande progetto di sistemazione idrogeologica e di assetto del territorio perché da molti anni – a evidenziato - registriamo una caduta di attenzione in questa direzione. Per questo, gia' nella riorganizzazione della struttura della Regione, della macchina della Regione, ho costituito non a caso un'unione operativa autonoma per quanto riguarda la difesa del suolo, il rischio e la sistemazione idrogeologica perché per la Calabria questa problematica è decisiva". In questa direzione Oliverio si aspetta il doveroso contributo dal Governo con il quale è stata avviata la necessaria interlocuzione.