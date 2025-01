Investita una 51enne, indagini in corso per chiarire la dinamica. Inutile l’intervento del 118: le ferite non hanno lasciato scampo alla vittima

Ancora sangue sulla Statale 106 Jonica. Una donna di 51 anni, di origine bulgara, ha perso la vita dopo essere stata investita da un mezzo nel tratto di Torricella. L’incidente si è verificato in un punto già noto per la sua pericolosità, teatro in passato di altri gravi sinistri.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, un’ambulanza del 118 e il personale dell’Anas. I sanitari, giunti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, le cui ferite si sono rivelate fatali.

I militari stanno operando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire alle cause dell’investimento. Ancora non è chiaro se la vittima stesse attraversando la strada o si trovasse sul ciglio della carreggiata al momento dell’impatto. Il conducente del mezzo coinvolto è stato fermato per gli accertamenti di rito.

La Statale 106, tristemente soprannominata "la strada della morte" per l’alto numero di vittime registrate negli anni, si conferma ancora una volta un’arteria ad altissimo rischio. Residenti e automobilisti chiedono da tempo interventi urgenti per migliorare la sicurezza lungo il tratto.