È stato pubblicato il bando di immatricolazione per i 2.296 posti per i 38 corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria. Anche quest’anno sarà possibile immatricolarsi in due distinte fasi: ammissione anticipata a partire dal 15 giugno fino al 5 luglio (solo per i corsi di studio che lo prevedono) e ammissione standard dal 1 settembre al 16 settembre.

Possono immatricolarsi anche gli studenti che ancora non hanno conseguito il titolo di accesso, ma che lo conseguiranno entro l’A.A. 2021/2022 (l’ultima sessione si terrà in aprile). L’Unical in tal modo garantisce ai suoi studenti la piena continuità del percorso di studio, evitando i ritardi e le interruzioni che spesso comporta il passaggio da triennale a magistrale. Sarà possibile concorrere anche al Bando per il Diritto allo Studio e fruire prima dei servizi di alloggio e mensa per chi risulta vincitore.

L’offerta formativa dell’Università della Calabria quest’anno è organizzata sulla base di sei aree disciplinari (Formazione educatori e insegnanti, Ingegneria e Tecnologia, Medico-sanitaria, Scienze, Socio economica, Umanistica) ed è attenta agli sbocchi professionali e alle prospettive occupazionali proponendo anche diversi corsi internazionali, con almeno un curriculum erogato interamente in lingua inglese. Sono previste agevolazioni per il merito e per reddito consultabili all’indirizzo https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/tasse-ed-esoneri/tasse-ed-esoneri-futuri-studenti/

Per partecipare al concorso di ammissione: