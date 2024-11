Ancora un’unione civile in Calabria. Hanno coronato il loro sogno d’amore unendo le loro vite e i loro sentimenti anche davanti allo Stato italiano Antonio Giampà e Francesco Valente. Lametino Antonio, siciliano ma ormai calabrese di adozione Francesco, la coppia si è sposata sulla spiaggia di Nocera Marina attorniata dall’affetto di genitori, amici e parenti.

Tanta la commozione e la gioia per un evento che in tanti aspettavano da tempo. I due professionisti sono noti al grande pubblico per le loro attività professionali nel campo della cura dell’immagine e non hanno mai nascosto la loro relazione tanto da volere rendere la cerimonia pubblica con la speranza di rompere gli ultimi pregiudizi e stigma contro l’omosessualità.

Insieme da cinque anni proseguiranno ora la loro storia d’amore con una fede al dito e tanti diritti e doveri in più accettati in seno ad un sentimento grande che, come ha detto Francesco durante la cerimonia, si prova una sola volta nella vita.