Tre uomini di nazionalità romena sono stati arrestati per l'omicidio di Cesar Marian Pirvu, avvenuto lunedi scorso a Reggio calabria

Tre uomini sono stati fermati dalla squadra mobile di Reggio Calabria per l'omicidio del cittadino rumeno Cesar Marian Pirvu, di 36 anni, avvenuto la sera di lunedì scorso in città. L'uomo si era presentato in questura, chiedendo soccorso, con una ferita alla schiena provocata da un'arma da taglio. Ricoverato in ospedale l'uomo è morto il mattino seguente. Già il giorno successivo al delitto la Mobile ha fermato un rumeno con l'accusa di omicidio. Ieri sera altri due rumeni sono stati fermati a Locri, dove sono stati rintracciati al termine delle indagini della Polizia. Due fiancheggiatori, che avevano messo a disposizione una abitazione nel centro di Locri, sono stati arrestati.