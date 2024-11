Sono al momento sconosciute sia la dinamica che il movente di un accoltellamento avvenuto questa mattina all’alba su via Caracciolo di Catanzaro Lido. Lungo una strada centrale, mentre la movida cominciava a scemare, un uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è stato raggiunto da colpi da arma da taglio che hanno reso necessarie le cure al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese-Ciaccio con una prognosi di 15 giorni. L'unica notizia che è stato possibile apprendere è che la vittima è persona nota alle forze dell'ordine.

A indagare su questo accoltellamento sono i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Catanzaro. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi sulle dinamiche dell’aggressione.