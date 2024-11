Il 45enne, gambizzato nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne di Casignana, nella locride, ha riportato diverse ferite gravi ma che non hanno leso organi vitali

Non sarebbe in pericolo di vita Stefano Nicita, il 45enne gambizzato nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne di Casignana. L'uomo ha riportato la frattura del femore e diverse ferite gravi ma che non hanno leso organi vitali. La vittima è stata raggiunta da uno, forse due colpi di lupara esplosi ad altezza della coscia sinistra. Trasportato da Locri in elisoccorso all'ospedale Riuniti di Reggio Calabria è stato subito sottoposto a intervento chirurgico. L'agguato si è consumato ieri intorno alle 17:30 nei pressi di Sant'Agata del Bianco, comune limitrofo a Casignana, ad opera di persone ancora non identificate dagli investigatori. Sul fronte delle indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Locri, si segue la pista privata. Nicita infatti risulta incensurato e lontano dal frequentare ambienti criminali.

Ilario Balì