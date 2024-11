La caduta per circa 30 metri attutita dagli alberi. Il luogo è difficile da raggiungere per questo è in arrivo da Catania un elicottero per il trasporto in ospedale

Un uomo è precipitato per circa 30 metri lungo costone di una collinetta. Si tratta di un rocciatore impegnato insieme ai colleghi nel lavoro di messa in sicurezza del costone. Le sue condizioni non desterebbero apprensione perché la caduta è stata attutita dagli alberi.

Il luogo, però, è difficile da raggiungere da parte dei soccorritori dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Siderno e Monastarece, che stanno cercando di raggiungerlo per mettere su una barella il ferito.

Sul luogo dell’incidente sta giungendo anche un elicottero dei vigili del fuoco del comando di Catania per trasportare l’uomo in una zona dove l'ambulanza lo possa prendere in cura e portarlo in ospedale.