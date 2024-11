Il 44enne era uscito di casa per un’escursione nella zona della grotta del Romito quando ha perso l’orientamento

È stato ritrovato in buone condizioni Marco Trapani, il 44enne scomparso da Papasidero dalla giornata di mercoledì. L’uomo era uscito di casa per un’escursione nella zona della grotta del Romito, quando, secondo quanto raccontato ai soccorritori, ha perso l’orientamento. Ad avvistarlo personale del Soccorso alpino civile a bordo di un elicottero di Calabria Verde. Sul posto i sanitari dell’ospedale di Mormanno per valutare le condizioni fisiche dell’uomo.