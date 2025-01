Nuova morte violenta a Bovalino, nella Locride, dove un uomo di San Luca è stato ritrovato morto questo pomeriggio sulla Strada statale 106, in prossimità del bivio per Natile, con ferite da armi da fuoco. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un omicidio o di un suicidio.

Solo tre giorni fa, invece, era stato freddato in una vera e propria esecuzione Giancarlo Polifroni, 50enne sempre di Bovalino.