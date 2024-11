Emergono nuovi dettagli sulla morte di un 33enne di Marano Marchesato, deceduto nella giornata di ieri, in circostanze ancora tutte da chiarire. La procura di Cosenza, d’intesa con i carabinieri della città dei bruzi, ha sequestrato la casa in cui è stato trovato senza vita S. C. e ha acquisito le immagini di video sorveglianza della zona al fine di avere un quadro più preciso della situazione.

Due soggetti sarebbero stati già interrogati dai carabinieri. Si tratterebbe di due ragazzi che, secondo quanto si apprende, avrebbero passato la giornata di domenica 19 febbraio 2023 insieme alla vittima, dedicandosi alla degustazione di cibo locale. I due sarebbero stati messi sotto torchio dagli investigatori, le cui posizioni rimangono comunque al vaglio del pubblico ministero Maria Luigia D’Andrea, pm di turno nel momento in cui è stata appresa la scomparsa del 33enne di Marano Marchesato.

