Il cadavere riverso a terra in strada. sarebbe stato raggiunto da numerosi proiettili

REGGIO CALABRIA - Un uomo di nazionalità polacca, Rafael Strojek, 38 anni, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in Via Pio XI a Reggio Calabria. Il delitto è avvenuto per strada, a pochi metri di distanza dall'ingresso della palazzina in cui viveva la vittima. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia prima degli spari l'uomo avrebbe avuto una fuoriosa lite con il suo assassino. Strojek vivava a Reggio da alcuni anni. Faceva il muratore e conviveva con una sua connazionale. La coppia ha un figlio di dieci anni. L'assassino ha esploso almeno 5 colpi di pistola calibro 7,65. Tre hanno centrato il bersaglio. Il muratore polacco è stato raggiunto al torace ed è morto sul colpo.