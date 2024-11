Vincenzo Ierace è stato trovato morto questa mattina nelle campagne di Stilo, ucciso a colpi di fucile. L’uomo lo scorso 16 maggio era scampato ad un agguato. In quell’occasione erano rimasti feriti anche il figlio e la moglie

Nelle campagne di Stilo, nel reggino, un uomo, Vincenzo Ierace, 60 anni, è stato trovato morto questa mattina, ucciso a colpi di fucile. Accanto al corpo dell’uomo rinvenute quattro cartucce calibro 12. Ieraci era residente nel centro in provincia di Reggio Calabria, dove svolgeva l'attività di operaio forestale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale per avviare le indagini.

L’agguato scampato. La vittima lo scorso 16 maggio era sfuggito ad un agguato messo in atto nel catanzarese. I killer, in quell’occasione, lungo la strada provinciale 142 che collega Guardavalle Superiore a Stilo, in località Elce della Vecchia, avevano esploso almeno quattro colpi di fucile caricato a pallettoni contro un pick up in transito. Vincenzo Ieraci, vero obiettivo, rimase illeso. Feriti invece la moglie e il figlio Antonio Ilario.