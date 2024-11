I volontari avevano recintato la zona per proteggerla in vista della nascita delle piccole tartarughe. L'episodio denunciato alla Capitaneria di porto

Un grave episodio denunciato dai volontari del Wwf: a Stilo, sulla spiaggia all’altezza del ponte Stilaro, sono sparite le uova di caretta caretta che una tartaruga aveva deposto qualche sera fa e che erano state recintate con del nastro segnaletico, proprio per proteggere il nido in vista della nascita dei piccoli. Qualcuno secondo i volontari del Wwf le ha rubate.

«Siamo certi che le uova fossero là – raccontano gli ambientalisti – le abbiamo viste e alla fine della deposizione abbiamo provveduto a recintare l’area in attesa delle verifiche previste per legge dalla biologa autorizzata Jasmine De Marco». Domenica scorsa l’amara scoperta. I volontari presenti, e il gruppo Wwf Vibo Stilaro con incredulità e sgomento lanciano un appello a chiunque avesse visto qualsiasi strano movimento nella zona in questi tre giorni: «se qualcuno ha visto togliere i nastri, scavare, fare qualsiasi movimento strano nell’area segnalata nella seconda foto, che ci contatti subito. Abbiamo già presentato una denuncia alla Capitaneria ma abbiamo bisogno dell’aiuto della collettività».

«Non neghiamo – aggiungono – di essere tornati a casa con l’amaro in bocca soprattutto dopo aver comunicato al Comune di Stilo che non avrebbe potuto dare la straordinaria notizia ai suoi abitanti. L’amore per il territorio e i suoi ecosistemi saranno sempre il motore principale di ogni nostra azione. Abbiamo ricominciato da subito con i consueti monitoraggi sperando di non provare mai più questo sentimento».