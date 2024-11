Un bracciante agricolo aveva affidato incautamente il proprio fucile ai suoi due figli minori affinché questi potessero divertirsi ad esplodere alcuni colpi nella propria campagna

Nella tarda serata di ieri, militari del comando della compagnia di Serra San Bruno nel corso di un ordinario controllo del territorio, hanno sorpreso due minori intenti ad esplodere dei colpi di fucile verso delle mele lanciate in aria dal più piccolo di questi.

I militari hanno constatato che S.R., classe 65, bracciante agricolo aveva affidato incautamente il proprio fucile, regolarmente detenuto per uso caccia, ai suoi due figli minori affinché questi potessero divertirsi ad esplodere alcuni colpi nella propria campagna. L’intervento dei militari ha consentito non solo di deferire in stato di liberta’ S.R. per omessa custodia di armi, aggravata dall’affidamento incauto a minore, ma altresi’ di deferire uno dei due figli minori S.G. classe 99, per porto abusivo di arma ed esplosione pericolosa di arma da fuoco. Sequestrati 2 fucili da caccia unitamente e circa 70 cartucce.