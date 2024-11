Deferito all’Autorità Giudiziaria un 43enne di Rossano. Posto sotto sequestro in via preventiva anche tutto il materiale e le attrezzature in uso

Il personale del Comando Stazione Forestale di Rossano ha posto sotto sequestro in località “Gesinali” nel comune di Paludi, una struttura edilizia di circa 500 metri quadrati, realizzata senza alcun permesso a costruire. Oltre a tale struttura, adibita ad attività di zootecnia per il ricovero di animali ovini e caprini, è stato posto sotto sequestro in via preventiva anche tutto il materiale e le attrezzature in uso. Per la tipologia dei lavori eseguiti, la struttura metallica realizzata per la quale la statica è assicurata in tutto da elementi in ferro, necessitava del deposito di progetto e autorizzazione statica da acquisire presso gli Uffici ex genio Civile.



È stato deferito all’Autorità Giudiziaria un 43enne di Rossano per il reato continuato di cui al testo unico sull’edilizia. L’attività posta in essere, rientra nella sfera di intensificazione dei controlli a tutela dell’ambiente e del territorio disposti dal Procuratore Capo della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla.



Inoltre nella giornata di ieri in località “Celadi” di Rossano è stata ritrovata una inferriata rubata da un terreno della zona ad un agricoltore che ne aveva fatto denuncia nei giorni scorsi. Sono stati deferiti all’autorità giudiziaria due uomini di Rossano per il reato di furto e minaccia.