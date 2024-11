Una persona è stata trovata morta in località Cava a Cessaniti, in provincia di Vibo Valentia. Il corpo dell’uomo, A.A., 67 anni, residente nel comune di Mileto, è stato rinvenuto intorno alle 18.20 in una scarpata dai vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia. La scomparsa era stata segnalata dai carabinieri ed erano state messe in moto le attività di ricerca. Dalle prime informazioni pare che l’uomo si sia recato nella zona di campagna per raccogliere origano e sia stato poi colto da malore.

Sul posto si è recato il personale esperto in tecniche Saf (Speleo alpino fluviali) ed esperto Tas (Topografia applicata al soccorso) con apposti automezzi tra cui l' Ucl (Unità comando locale). Sono al momento in corso le operazioni di recupero.