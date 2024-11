Avevano adescato un giovane in chat fingendosi una donna in cerca di amicizie galanti. La Polizia ha arrestato il secondo autore della rapina avvenuta il 25 settembre scorso

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino bulgaro, Krasimir Plamenov Mihaylov, 38 anni, detto "krasi", da anni residente a Catanzaro, con l’accusa di essere l'autore della rapina avvenuta lo scorso 25 settembre 2014, e realizzata, insieme ad un presunto complice, Domenico Corapi, già arrestato l’estate scorsa. La rapina ha visto vittima inconsapevole un giovane catanzarese, prima attratto con la promessa di un incontro galante poi malmenato e derubato di quanto aveva in tasca. Il ragazzo si imbatteva nei rapinatori nei pressi di un campo sportivo alla periferia nord di Catanzaro, dove i malviventi gli avevano dato appuntamento fingendosi una donna in cerca di amicizie galanti. Subito dopo la vittima denunciò l'accaduto alla Squadra mobile che, dopo aver individuato i malviventi, ha riconosciuto in Plamenov Mihaylov il complice del Corapi.