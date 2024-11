A dare l'allarme è stata la moglie dell'uomo preoccupata per il mancato rientro. Sul posto i carabinieri per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale

È uscito di casa nella tarda mattinata di ieri e si è allontanato a bordo della sua autovettura per andare alla ricerca di asparagi ma non ha fatto più ritorno. Un 75enne, A.A., di Aiello Calabro, in provincia di Cosenza, è deceduto dopo essere precipitato in un canalone con presenza di acqua per circa 70 metri con la sua auto. Nel tardo pomeriggio di domenica 7 aprile il ritrovamento e le operazioni di recupero del corpo dell’uomo effettuate dal . Sul posto i carabinieri per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

A dare l'allarme è stata la moglie dell'uomo preoccupata per il mancato rientro. Allertati dal Comando dei carabinieri di Paola, dopo l'attivazione del Piano ricerca persone scomparse della Prefettura di Cosenza, sono giunti gli operatori del Soccorso alpino e speleologico - Cnsas Calabria e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza. Nelle attività di perlustrazione dei luoghi hanno lavorato anche i tecnici appartenenti alle Stazioni alpine Sila Camigliatello e Sila Lorica.