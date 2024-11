L’anziano di Longobucco è stato ritrovato in fondo ad un dirupo nel comune di Rossano Calabro. La salma è stata consegnata ai familiari

Un anziano di 84 anni, Giovanni Iuliano, di Longobucco (Cosenza), e' stato trovato morto, in fondo ad un burrone, nelle montagne della zona di Rossano Calabro. L'uomo era uscito questa mattina in cerca di funghi, ma non aveva fatto ritorno a casa all'ora stabilita con i familiari, che hanno allertato le forze dell'ordine.

Le ricerche sono scattate subito. Individuato il corpo in fondo ad un dirupo, sul posto sono confluiti gli agenti del Commissariato di Rossano, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Per l'anziano non c'era più niente da fare. Il magistrato di turno, riporta l’agi,non ha disposto l'autopsia e la salma e' già stata consegnata ai familiari.