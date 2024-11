Il saluto dei colleghi e il ringraziamento per l'impegno profuso al servizio dell'emergenza in Calabria

È andato in pensione Ercole Barozzi, medico anestesista di Crotone e colonna portante della base Hems di Cirò Marina. I colleghi di lavoro rivolgono un saluto e un ringraziamento per la dedizione e l'impegno profusi nell'area dell'emergenza in Calabria.