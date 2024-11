La tesi del legale della titolare dell’agenzia Easy Flyght sottoposta a sequestro preventivo dalla guardia di finanza

Lamezia Terme (Cz) - “La signora Rosa Curcio non solo non ha posto in essere alcuna truffa, ma è stata essa stessa vittima di una condotta contrattuale scorretta posta in essere da alcuni fornitori di servizi turistici”. Così l’avvocato Francesco Pagliuso, legale di Rosa Curcio, titolare dell’agenzia Easy Flyght sottoposta, mercoledì 10 dicembre, a sequestro preventivo dalla guardia di finanza. “La mia assistita - spiega l’avvocato - è stata materialmente impossibilitata a portare a buon fine i pacchetti vacanze venduti in assoluta buona fede”. “La questione - sottolinea il legale - è sorta a causa di contrasti di tipo contrattuale con una compagnia armatrice in particolare. La signora Curcio – prosegue l’avvocato – a riprova della propria buona fede e serietà professionale ha già provveduto a rimborsare gran parte dei propri clienti e sta provvedendo a rimborsarne altri”.