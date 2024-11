Dopo le iniziative dell'Epifania, oggi e fino al 9 gennaio sarà possibile immunizzarsi in numerosi centri del territorio regionale senza necessità di prenotazione

Dopo le iniziative dell’Epifania, oggi e per tutto il fine settimana (fino al 9 gennaio) proseguono i vax day organizzati in tutta la Calabria per bambini e adulti.

Si potrà accedere, quindi, senza necessità di prenotazione in diversi hub vaccinali distribuiti su tutti il territorio calabrese. Ecco, provincia per provincia, orari e punti vaccinali.

Provincia di Catanzaro

CATANZARO



Ente Fiera Magna Graecia

Open fascia over 12, con priorità per i prenotati, giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 14

Open fascia 5-11 anni, giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio, dalle ore 15 alle ore 20

-P.O. “Ciaccio-De Lellis”

Accesso con prenotazione fascia over 12 nei giorni feriali (5, 7 e 8 gennaio) dalle ore 8 alle ore 20 e nei giorni festivi (6 e 9 gennaio) dalle ore 8 alle ore 14.

Accesso con prenotazione fascia 5-11 anni tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 20.

-Policlinico

Accesso con prenotazione fascia over 12 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 15

Open fascia over 12, con priorità ai prenotati, domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 15

DAVOLI

Centro Polifunzionale

Open fascia 5-11 anni, giovedì 6 e sabato 8 dalle ore 15 alle ore 20; domenica 9 dalle ore 9 alle ore 14

LAMEZIA TERME

Centro Polifunzionale

Open fascia 5-11 anni, giovedì 6 e sabato 8 gennaio dalle ore 15 alle ore 20; domenica 9 gennaio dalle ore 9 alle ore 14.

Ex Ospedale Vecchio

Open fascia over 12, venerdì 7 dalle ore 14 alle ore 20, sabato 8 dalle ore 9 alle ore 19, domenica 9 dalle ore 9 alle ore 14.

Ospedale Giovanni Paolo II

Open fascia 5-11 bambini giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle ore 15 alle ore 18

Provincia di Cosenza

Distretto Savuto

5 GENNAIO

Open fascia 5-11 anni

Rogliano dalle ore 15 alle ore 19

Cosenza - Piazza XI Settembre - dalle ore 19 alle ore 24

Aprigliano dalle ore 15 alle ore 18

Open fascia over 12

Cosenza - Viale Degli Stadi - dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17. Piazza XI Settembre – dalle ore 19 alle ore 24

Rogliano dalle ore 9 alle ore 14

Mendicino dalle ore 9 alle ore 16

Carolei dalle ore 9 alle ore 14

6 GENNAIO

Open fascia 5-11 anni

Cosenza – Sede Terra di Piero (Via Aragona 53) – Dalle ore 9 alle ore 13

Spezzano Sila dalle ore 9 alle ore 14

Open fascia over 12

Cosenza - Viale degli Stadi – Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17

Cosenza – Corso Telesio – Open per migranti e senza tetto – Dalle ore 9 alle ore 13

Paterno dalle ore 9 alle ore 14

Rovito dalle ore 9 alle ore 14

San Giovanni in Fiore dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

7 GENNAIO

Open fascia 5-11 anni

Aprigliano dalle ore 15 alle ore 18

Cosenza – Viale delle Medaglie d'Oro dalle ore 15 alle ore 18

Open fascia over 12

Cosenza - Viale degli Stadi – Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17

Spezzano Sila dalle ore 9 alle ore 14

Rogliano dalle ore 9 alle ore 14

San Giovanni in Fiore dalle ore 15 alle ore 19

8 GENNAIO

Open fascia 5-11 anni

Spezzano Sila dalle ore 15 alle ore 19

Aprigliano dalle ore 9 alle ore 14

San Giovanni in Fiore dalle ore 15 alle ore 19

Open fascia over 12

Cosenza – Viale degli Stadi – dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle ore 17

Paterno Calabro dalle ore 9 alle ore 14

Mendicino dalle ore 9 alle ore 16

Carolei dalle ore 9 alle ore 15

9 GENNAIO

Open fascia over 12

Cosenza – Palazzetto delle Associazioni – dalle ore 9 alle ore 14

______________________________________________________________________________________________

Distretto Valle Crati

5 GENNAIO

Open fascia 5-11 anni

Montalto Uffugo dalle ore 9 alle ore 16

Acri dalle ore 9 alle ore 14

Open fascia over 12

Lattarico dalle ore 9 alle ore 14

Rende – Poliambulatorio Quattromiglia – dalle ore 15 alle ore 18

Luzzi dalle ore 15 alle ore 19

Acri dalle ore 15 alle ore 18

6 GENNAIO

Open fascia 5-11 anni

Rende – Contrada Dattoli – Dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 18

Lattarico dalle ore 15 alle ore 19

Open fascia over 12

Montalto Uffugo dalle ore 9 alle ore 14

Lattarico dalle ore 9 alle ore 14

7 GENNAIO

Open fascia over 12

Rende – Poliambulatorio Quattromiglia – dalle ore 14 alle ore 18

Acri dalle ore 15 alle ore 19

Bisignano dalle ore 9 alle ore 13

8 GENNAIO

Open fascia over 12

Rende – Poliambulatorio Quattromiglia – dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Montalto Uffugo dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Bisignano dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18

Acri dalle ore 9 alle ore 13

9 GENNAIO

Open fascia 5-11 anni

Lattarico dalle ore 9 alle ore 14

Centro commerciale Metropolis dalle ore 11 alle ore 18

Open fascia over 12

Rende – Poliambulatorio Quattromiglia – dalle ore 9 alle ore 14

Rende – Contrada Dattoli – Dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 17

______________________________________________________________________________________________

Distretto Esaro Pollino

8 GENNAIO

Open fascia 5-11 anni

Castrovillari – Ospedale – dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Open fascia over 12

Castrovillari – Locomotiva – dalle ore 9 alle ore 15

9 GENNAIO

Open fascia 5-11 anni

Castrovillari – Ospedale – dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Open fascia over 12

Castrovillari – Locomotiva – dalle ore 9 alle ore 15

________________________________________________________________________________________________

Distretto Tirreno

5 GENNAIO

Open fascia over 12

Paola – Palatenda – dalle ore 14 alle ore 19

Praia a Mare dalle ore 9 alle ore 17

Scalea dalle ore 15 alle ore 19

Cetraro dalle ore 15 alle ore 19

Amantea dalle ore 14 alle ore 19

6 GENNAIO

Open fascia 5-11 anni

Paola – Palatenda – dalle ore 9 alle ore 17

Praia a Mare dalle ore 9 alle ore 17

Open fascia over 12

Diamante dalle ore 15 alle ore 19

7 GENNAIO

Open fascia over 12

Paola – Palatenda – dalle ore 14 alle ore 19

Scalea dalle 14 alle ore 19

Cetraro dalle ore 15 alle ore 19

Amantea dalle ore 14 alle ore 19

8 GENNAIO

Open fascia 5-11 anni

Paola – Palatenda – dalle ore 9 alle ore 16

Amantea dalle ore 9 alle ore 16

Open fascia over 12

Cetraro dalle ore 9 alle ore 16

______________________________________________________________________________________________

Distretto Ionio

5 GENNAIO

Open fascia over 12

Corigliano Rossano – Palabrillia – dalle ore 9 alle ore 19

Corigliano Rossano – Centro Vaccinale Territoriale – dalle ore 15 alle ore 19

Crosia dalle ore 15 alle ore 19

Trebisacce dalle ore 15 alle ore 19

Cariati dalle ore 15 alle ore 19

6 GENNAIO

Open fascia over 12

Trebisacce dalle ore 15 alle ore 18

Cariati dalle ore 15 alle ore 18

7 GENNAIO

Open fascia over 12

Corigliano Rossano – Centro di Eccellenza – dalle ore 15 alle ore 19

Trebisacce dalle ore 15 alle ore 18

Oriolo dalle ore 14 alle ore 18

Cassano dalle ore 15 alle ore 19

8 GENNAIO

Open fascia 5-11 anni

Corigliano Rossano – Centro Vaccinale Territoriale – dalle ore 15 alle ore 19

Corigliano Rossano – Centro di Eccellenza – dalle ore 15 alle ore 19

Open fascia over 12

Cassano allo Ionio dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 18

Crosia dalle ore 9 alle ore 14

Trebisacce dalle ore 9 alle ore 14

Oriolo dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17

Corigliano Rossano - Centro Vaccinale Territoriale – dalle ore 9 alle ore 13

Cariati dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

9 GENNAIO

Open fascia 5-11 anni

Trebisacce dalle ore 9 alle ore 14

Cariati dalle ore 15 alle ore 19

Cassano dalle ore 9 alle ore 13

Provincia di Crotone

CROTONE

Croce Rossa

Open fascia over 18 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17

Centro vaccinale – Via Nazioni Unite

Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Centro vaccinale “Il Granaio” - Via M. Nicoletta

Open fascia 5-11 anni da giovedì 6 a domenica 9 gennaio, dalle ore 15 alle ore 19

MESORACA

Palestra scuola primaria

Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

CIRO' MARINA

Palazzetto dello Sport

Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Provincia di Vibo Valentia

PIZZO

Centro Aggregazionale Giovanile

Open fascia over 12 da mercoledì 5 a venerdì 7 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

RICADI

Palazzetto dello sport

Open fascia over 12 da mercoledì 5 a sabato 8 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

FILADELFIA

Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

VIBO VALENTIA

Vibo Center

Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

Punto vaccinale pediatrico via Palmiro Togliatti n.2 (alle spalle concessionaria Peugeot)

Open fascia over 12 giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 dalle ore 9 alle ore 19

Vibo marina

Open fascia over 12 venerdì 7 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

TROPEA

Palestra

Open fascia over 12 sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle ore 9 alle ore 19

Open fascia 5-11 anni mercoledì 5 gennaio dalle ore 9 alle ore 19

SERRA SAN BRUNO

Palazzetto dello sport

Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

Open fascia 5-11 anni venerdì 7 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

NICOTERA

Poliambulatorio

Open fascia over 12 sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

Postazioni mobili

Vazzano: giovedì 6 gennaio dalle ore 15 alle ore 19

Mileto: giovedì 6 gennaio dalle ore 14 alle ore 19

Briatico: sabato 8 gennaio dalle ore 15 alle ore 19

Provincia di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA

Pellaro-Centro Civico Cardea

Open fascia over 12 mercoledì 5, venerdì 7 e sabato 8 gennaio dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19;

giovedì 6 e domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 13

Open fascia 5-11 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 12

Polo Sanitario Nord-Palazzo Campanella

Open fascia over 12 e fascia 5-11 anni giovedì 6 e domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 13

Polo Sanitario Sud

Open fascia over 12 da mercoledì 5 gennaio a sabato 8 gennaio dalle ore 8 alle ore 17; domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 12

SCILLA

Casa della Salute

Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio dalle ore 9 alle ore 13

MELITO PORTO SALVO

Open fascia over 12 mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio dalle ore 15 alle ore 18; giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle ore 9 alle ore 12

GIOIA TAURO

P.O. Giovanni XXIII

Open fascia over 12 mercoledì 5 gennaio, giovedì 6 e venerdì 7 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17; sabato 8 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.30.

TAURIANOVA

Poliambulatorio specialistico

Open fascia over 12 da mercoledì 5 gennaio a domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 13

Open fascia 5-11 da mercoledì 5 gennaio a domenica 9 gennaio dalle ore 15 alle ore 19

MONASTERACE

Struttura comunale

Open fascia over 12 mercoledì 5 gennaio e venerdì 7 gennaio dalle ore 14 alle ore 20; sabato 8 gennaio dalle ore 8 alle ore 20

SIDERNO

Struttura Territoriale

Open fascia over 12 da mercoledì 5 gennaio a domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 18

ROSARNO

Centro Protezione Civile

Open fascia over 12 da mercoledì 5 gennaio a domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 14

DELIANUOVA

Open fascia over 12 mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio dalle ore 15 alle ore 19

LOCRI

Presidio Ospedaliero

Open fascia over 12 mercoledì 6 e venerdì 7 gennaio dalle ore 8 alle ore 14; giovedì 6 gennaio dalle ore 15 alle ore 18

BIANCO

Centro vaccinale

Open fascia over 12 mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio dalle ore 8 alle ore 14

LAUREANA DI BORRELLO

Open fascia over 12 giovedì 6 gennaio dalle ore 15 alle ore 19

CITTANOVA

Open fascia over 12 venerdì 7 gennaio dalle ore 15 alle ore 19

CINQUEFRONDI

Open fascia over 12 sabato 8 gennaio dalle ore 9 alle ore 13