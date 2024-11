Il siero somministrato sarà AstraZeneca. Questa categoria si aggiunge a quelle già autorizzate over 80, over 70 e soggetti fragili

Questa mattina in Calabria sono state aperte le vaccinazioni per la popolazione d'età compresa tra i 60 e i 69 anni. Già nella giornata di ieri la Regione stava predisponendo le agende e da oggi sarà possibile prenotarsi sulla piattaforma telematica. Il vaccino somministrato per questa categoria è l'AstraZeneca e le prenotazioni saranno possibili per tutti i centri vaccinali.

La fascia di popolazione degli over 60, si aggiunge a quelle già autorizzate che sono over 80, over 70 e categorie fragili.